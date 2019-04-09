Новый скейт-парк в Копли будет построен в сотрудничестве с экстремалами

”Я рад, что теперь и Пыхья-Таллинн получит замечательную площадку для занятия экстремальными видами спорта — ведь в остальных районах скейт-парки были уже построены ранее. В прошлом году прибавились площадки в районах Кесклинн, Ласнамяэ и Мустамяэ. Уверен, что город продолжит расширять возможности для проведения досуга и в дальнейшем”, — отметил Белобровцев.
По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, при строительстве нового парка сохранится своеобразие прежней площадки для скейтборда.
”Среди молодых экстремальных спортсменов старая Коплиская площадка для скейтборда была известна своими аттракционами и линиями движения, которые отличались от других парков. Поэтому при планировании нового парка мы постараемся сохранить эти особенности, а также найти новые интересные решения”, — отметила Юлианна Юрченко.
В состав рабочей группы, занимающейся разработкой проекта нового коплиского скейт-парка, вошли любители скейтборда, велосипедов BMX, трюковых самокатов и роликов.
Площадка для скейтборда на улице Копли была построена более 13 лет назад. Он состояла из 9 аттракционов и активно использовалась вплоть до 2016 года. Летом 2019 года Коплиский парк экстремальных видов спорта вновь будет открыт, но уже в гораздо большем размере, чем прежде.