Новый скейт-парк в Копли будет построен в сотрудничестве с экстремалами

Новую площадку для экстремальных видов спорта построят рядом с Пыхья-Таллиннским молодежным центром на месте старой площадки для скейтборда, которую из соображений безопасности пришлось демонтировать. Проект, родившийся в результате проектировочных работ, предусматривает строительство двух отдельных территорий движения: для начинающих и более опытных спортсменов.

Обсуждение строительства скейт-парка началось в марте, когда под руководством Департамента по делам молодежи и спорта прошла первая встреча группы по сотрудничеству, в которой приняли участие также представители молодежных групп по интересам. В результате встречи экстремальными спортсменами была составлена первоначальная версия видения того, как должен выглядеть парк в Копли.

Город выставил перед молодежью только один критерий: парк должен соответствовать ожиданиям как начинающих, так и продвинутых скейтбордистов. В итоге было решено, что во вновь открывающемся скейт-парке будет две зоны — одна для тренировок и разогрева, а другая — уже для опытных скейтбордистов.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил удовлетворение тем, что наконец и в Пыхья-Таллинне будут созданы условия для серьезного занятия экстремальными видами спорта.