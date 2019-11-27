Новый сезон Киноклуба для пожилых откроют в январе

Во вторник, 26 ноября в кинотеатре «Аполло», расположенном в торговом центре «Соларис», прошел последний в этом сезоне сеанс Киноклуба для пожилых. Финансируемые районными управами Кесклинна, Пыхья-Таллинна и Кристийне бесплатные киносеансы приобрели большую популярность и проходят с аншлагами.
По словам старейшины района КристийнеЯануса Рийбе, проект обязательно продолжится в будущем году. «Жители наших районов рады дополнительным возможностям проведения свободного времени и с удовольствием посещают организованные тремя районными управами бесплатные киносеансы. Подготовка к новому сезону и составление программы уже идет», - сказал Рийбе.
«Очевидно, принятое нами решение о переезде Киноклуба для пожилых в центр «Соларис» в связи с ремонтом центра культуры «Сальме» было правильным. Число зрителей в последнее время почти удвоилось, нам даже пришлось арендовать дополнительные кинозалы. Это свидетельствует о нужности и жизнеспособности проекта», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Популярный совместный проект управ районов Пыхья-Таллинн, Кесклинн и Кристийне «Киноклуб для пожилых» стартовал в 2017 году. Его цель - предложить пенсионерам дополнительные возможности для проведения досуга и общения.
До начала нового сезона 2020 года всем членам киноклуба будут высланы новые членские карточки и программа киносеансов.
«Новый сезон будет открыт уже 21 января. При составлении программы нового сезона мы исходили из того, что фильмы должны быть совсем новыми, производства 2019 года. В программу включены и новые эстонские фильмы», - подчеркнул старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Присоединиться к киноклубу можно непосредственно перед началом киносеанса или обратившись в районную управу по месту жительства. Членами киноклуба могут стать жители районов Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Кристийне.
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