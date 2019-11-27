Новый сезон Киноклуба для пожилых откроют в январе

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, проект обязательно продолжится в будущем году. «Жители наших районов рады дополнительным возможностям проведения свободного времени и с удовольствием посещают организованные тремя районными управами бесплатные киносеансы. Подготовка к новому сезону и составление программы уже идет», - сказал Рийбе.

«Очевидно, принятое нами решение о переезде Киноклуба для пожилых в центр «Соларис» в связи с ремонтом центра культуры «Сальме» было правильным. Число зрителей в последнее время почти удвоилось, нам даже пришлось арендовать дополнительные кинозалы. Это свидетельствует о нужности и жизнеспособности проекта», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Популярный совместный проект управ районов Пыхья-Таллинн, Кесклинн и Кристийне «Киноклуб для пожилых» стартовал в 2017 году. Его цель - предложить пенсионерам дополнительные возможности для проведения досуга и общения.

До начала нового сезона 2020 года всем членам киноклуба будут высланы новые членские карточки и программа киносеансов.