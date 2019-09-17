Новый сезон Центра деятельности Кристийне: что предлагают людям почтенного возраста?

Более приятные и комфортные условия привлекают всё больше новых посетителей. В Дневном центре на выбор аж 26 кружков по интересам, в которых еженедельно принимают участие около 400 человек почтенного возраста. Помимо различных занятий по интересам, здесь регулярно проводятся лекции о здоровье, танцевальные вечера, встречи с интересными людьми и совместные выездные мероприятия.

”Прошлый сезон был непростым для Дневного центра Кристийне, потому что помещения ремонтировались и приходилось справляться с временными неудобствами. Зато новый сезон начался гораздо лучше, и работа в полной мере возобновилась. В дополнение к традиционным урокам пения, танцев и гимнастики, теперь можно изучать иностранные языки, тренировать память и участвовать в кулинарном клубе. Последние два являются одними из самых популярных в Дневном центре. На сегодняшний день на кружки по интересам зарегистрировано около 400 участников, но ещё хватает мест для желающих на кружки: роспись фарфора и изделия из кожи, иностранные языки, тренировка памяти, а также кружки танцев и песен. Одним словом, если вы уже в почтенном возрасте и ищете отличную компанию и веселые занятия, то все это вы можете найти в Дневном центре Кристийне”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.