17.09.2019, 21:45

Новый сезон Центра деятельности Кристийне: что предлагают людям почтенного возраста?


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Новый сезон Дневного центра при Центре деятельности Кристийне начался в новых помещениях. Ранее Дневной центр Кристийне располагался на цокольном этаже здания Сыпрузе пст, 5, а на сегодняшний день половина здания реконструирована, и Дневной центр будет продолжать свою работу на первом этаже A корпуса, сообщает районная управа.

Более приятные и комфортные условия привлекают всё больше новых посетителей. В Дневном центре на выбор аж 26 кружков по интересам, в которых еженедельно принимают участие около 400 человек почтенного возраста. Помимо различных занятий по интересам, здесь регулярно проводятся лекции о здоровье, танцевальные вечера, встречи с интересными людьми и совместные выездные мероприятия.

”Прошлый сезон был непростым для Дневного центра Кристийне, потому что помещения ремонтировались и приходилось справляться с временными неудобствами. Зато новый сезон начался гораздо лучше, и работа в полной мере возобновилась. В дополнение к традиционным урокам пения, танцев и гимнастики, теперь можно изучать иностранные языки, тренировать память и участвовать в кулинарном клубе. Последние два являются одними из самых популярных в Дневном центре. На сегодняшний день на кружки по интересам зарегистрировано около 400 участников, но ещё хватает мест для желающих на кружки: роспись фарфора и изделия из кожи, иностранные языки, тренировка памяти, а также кружки танцев и песен. Одним словом, если вы уже в почтенном возрасте и ищете отличную компанию и веселые занятия, то все это вы можете найти в Дневном центре Кристийне”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”Здесь также приветствуют и тех, кто не желает участвовать в работе кружков по интересам, ведь помимо этого Дневной центр проводит раз в месяц и интересные лекции по вопросам здоровья, танцевальные вечера, в гости приходят интересные люди, а также проходят совместные выездные мероприятия, где можно открыть для себя красивые места Эстонии. Помимо этого, к услугам Дневного центра относятся доступные по цене косметические услуги, услуги маникюра и педикюра, но вы также можете просто прийти в уютную атмосферу, выпить кофе, поговорить и почитать газету. Приглашаем всех желающих ознакомиться с новыми удобствами в Дневном центре”, — призывает старейшина.

Дневной центр Кристийне (Сыпрузе пст 5, 1 этаж, корпус А) открыт:

Понедельник 8:30 — 18:00

Вторник 8:30 — 17:00

Среда 8:30 — 17:00

Четверг 8:30 — 17:00

Пятница 8:30 — 16:00

Дополнительная информация по телефону: 651 2702

Домашняя страничка: www.kristiinetk.ee

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