Новый сезон Центра деятельности Кристийне: что предлагают людям почтенного возраста?

”Здесь также приветствуют и тех, кто не желает участвовать в работе кружков по интересам, ведь помимо этого Дневной центр проводит раз в месяц и интересные лекции по вопросам здоровья, танцевальные вечера, в гости приходят интересные люди, а также проходят совместные выездные мероприятия, где можно открыть для себя красивые места Эстонии. Помимо этого, к услугам Дневного центра относятся доступные по цене косметические услуги, услуги маникюра и педикюра, но вы также можете просто прийти в уютную атмосферу, выпить кофе, поговорить и почитать газету. Приглашаем всех желающих ознакомиться с новыми удобствами в Дневном центре”, — призывает старейшина.
Дневной центр Кристийне (Сыпрузе пст 5, 1 этаж, корпус А) открыт:
Понедельник 8:30 — 18:00
Вторник 8:30 — 17:00
Среда 8:30 — 17:00
Четверг 8:30 — 17:00
Пятница 8:30 — 16:00
Дополнительная информация по телефону: 651 2702
Домашняя страничка: www.kristiinetk.ee
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