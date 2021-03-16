16.03.2021, 08:07
Новый руководитель Пыхьяской префектуры будет получать 4600 евро в месяц
Министр внутренних дел Кристиан Яани назначил Йоозепа Каазика на должность руководителя Пыхьяской префектуры.
Министр внутренних дел Кристиан Яани назначил Йоозепа Каазика на должность руководителя Пыхьяской префектуры.
Приказ о его назначении был подписан накануне, сообщает RusERR.
Должностной оклад Каазика составит 4600 евро в месяц, а его полномочия на посту префекта продлятся с 1 апреля по 31 марта 2026 года.
Пост префекта Пыхьяской префектуры стал вакантным 26 января, когда занимавший эту должность Яани приступил к работе министром внутренних дел в правительстве Каи Каллас.
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