Новый рекорд заболеваемости COVID-19 в Эстонии разрушил иллюзию тенденции к снижению

В течение последней недели суточные данные по новым заболевшим COVID-19 были довольно стабильными и показывали тенденцию к снижению: 240, 229, 192, 124, 128, 131. И вдруг в четверг возникла рекордная цифра - 374. Откуда она взялась?

Профессор Тартуского университета, подготавливавшая прогноз для правительства Эстонии, математик Криста Фишер поясняет, что это число (374) стало суммой тестов за несколько дней: учитывались не только те анализы, который были взяты в среду, но и те, которые сдавались в понедельник и вторник. "По всей видимости, в лаборатории возникла небольшая очередь, - объяснила она. - Но сдвиг по времени не очень велик. Эстония справилась даже очень хорошо".

Специалист по связям с прессой Департамента здоровья Мерилин Верник говорит, что результат теста отражается в статистике департамента, если он занесен в инфосистему за последние 24 часа, и это не зависит от того, в какой день человек сдал пробу на анализ. В итоге всё зависит от логистики, количества проб и скорости работы лаборатории.

Промежуточную тенденцию снижения статистики заболеваемости Фишер объясняет тем, что на выходных берется меньше проб, что оказывает свое влияние до середины недели.

По словам Фишер, общую тенденцию лучше всего видно, если сравнивать по неделям, а не по дням. То есть показатель этого четверга сопоставить с числом новых заболевших в прошлый и позапрошлый четверг.

"С середины октября число заразившихся постоянно удваивается", - комментирует общую тенденцию Фишер. И поясняет: с 19-25 октября прибавлялось в среднем по 50 новых инфицированных в день, на следующей неделе - по 100, еще через неделю (на предыдущей неделе) - 200, и теперь мы впервые видим число, приближающееся к 400. "Глядя на нынешние цифры можно сказать, что экспоненциальный рост не остановился", - отмечает она.

Куда движется сейчас индекс репродукции (коэффициент заражения коронавирусом - R)? По оценке Фишер, сейчас он находится между 1,2 и 1,5. Предполагаю, что в пятницу он опять будет в пределах 1,4 - 1,5. Это означает, что один инфицированных заражает в среднем 1,5 человек. То есть 374 новых четверговых больных могли заразить 561 человека.