Новый рекорд! За сутки в Эстонии прибавился 241 зараженный коронавирусом

По данным Delfi, сделали 2 427 тестов, что означает, что почти каждый десятый протестированный был заражен коронавирусом. Вдобавок в больницах 52 человека, четыре на искусственной вентиляции легких.

Заболеваемость коронавирусом, таким образом, составляет 105,8. Это означает, что вирусом заразились более 100 человек на 100 000 жителей в течение последних двух недель.

Будет дополнено.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!