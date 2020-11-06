06.11.2020, 09:20

Новый рекорд! За сутки в Эстонии прибавился 241 зараженный коронавирусом

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
KoroonaproovidFoto: Andres Putting

По данным Delfi, количество подтвержденных заболевших коронавирусом за последние сутки снова установило рекорд — вирус обнаружили у 241 человека.

По данным Delfi, сделали 2 427 тестов, что означает, что почти каждый десятый протестированный был заражен коронавирусом. Вдобавок в больницах 52 человека, четыре на искусственной вентиляции легких.

Заболеваемость коронавирусом, таким образом, составляет 105,8. Это означает, что вирусом заразились более 100 человек на 100 000 жителей в течение последних двух недель.

Будет дополнено.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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