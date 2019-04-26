Новый рекорд: в Таллинне 122 отличника "Тотального диктанта"

Выдача работ продлится с 10:30 до 12:30. Второе время выдачи работ запланировано на 2 мая с 16:30 до 18:00 в Таллиннском университете, аудитории S-321.

В Таллинне, столице "Тотального диктанта — 2019", в прошедшей 13 апреля акции приняли участие около 2600 человек, 2469 из которых сдали свои работы на проверку.

”Этот год стал для "Тотального диктанта" в Таллинне знаковым: мы не только были удостоены почетного титула столицы акции, но его участники еще и установили рекорд по количеству работ, написанных на пятёрку. — мы наградим 122 отличника "Тотального диктанта" и пять отличников TruD’a”, — сказал мэр Таллинна и председатель оргкомитета Михаил Кылварт.

Работы участников проверяла экспертная комиссия из 45 человек, в состав которой входят преподаватели-эксперты из Таллиннского университета и гимназий Таллинна, а также студенты и волонтеры. Каждый диктант проверялся дважды, а работы на ”отлично” — трижды. Проверка осуществлялась на основе подробных комментариев, которые присылает Экспертный совет "Тотального диктанта" из Новосибирска, что обеспечивает единый уровень проверки во всех странах мира.