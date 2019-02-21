Новый презентационный центр э-Эстонии расскажет всему миру историю цифрового успеха

Лепик добавляет, что многие страны достигли понимания необходимости и возможностей, которые открываются после внедрения и развития цифрового общества: ”Мы чувствуем рост интереса к теме, каким образом начать использовать ту или иную технологию в своем государстве. С этим вопросом обращаются к Эстонии. Одна из задач нашего центра познакомить иностранных гостей с эстонскими предпринимателями, которые предлагают соответствующие электронные решения, и способствовать росту экспорта эстонских э-услуг”.

Руководитель кластера ИКТ-предприятий Дорис Пылд считает, что Презентационный центр играет важную роль в формировании и укреплении образа э-Эстонии: "Центр является воротами для наших иностранных гостей, он помогает понять наши цифровые услуги и возможности предприятий. Для предприятий центр играет важную роль в получении международных контактов и развитии дальнейших партнерских отношений”.

В обновленном презентационном центре, который отмечает свое десятилетие, описана концепция и рассказана история формирования электронной Эстонии. Экспозиция в большей степени составлена из инновационных цифровых решений, и в меньшей — из физических экспонатов. Посетители центра отправятся в цифровое путешествие, во время которого можно в форме интерактивной игры ”построить” свое собственное э-государство или ”побродить” в лабиринте бюрократических процедур.

Цифровая экспозиция рассказывает об электронных услугах Эстонии, которые в большинстве стран еще не применяются — дигитальном идентитете, X-road, э-выборах, э-налоговом департаменте, э-резиденстве и других. А также в рамках экспозиции представлены технологические решения и программное обеспечение, разработанное эстонскими компаниями, например, Nortal, Stigo, Cybernetica, Guardtime, Helmes, Veriff, Icefire, Proekspert и Datel.

За 10 лет центр принял более 52 000 посетителей и 4000 делегаций. В их числе были главы государств, лидеры из третьего сектора, академики, журналисты, предприниматели и инвесторы из более чем 130 стран. На протяжении этих лет презентационный центр посетили, например, король Нидерландов Виллем-Александр, президент Австрии Александр Ван дер Бе́ллен, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр внутренних дел Новой Зеландии Пьер Дунн, министр экономики Акира Амари, а также представители крупных предприятий — Deutsche Post, Baker Hughes General Electric, Novartis и др.

Факты о Презентационном центре э-Эстонии: