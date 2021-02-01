Новый отрезок Мустакиви теэ раньше лета 2022 года строить не начнут

За обнародованием плана продлить улицу Мустакиви теэ последовало множество предложений и возражений, но несмотря на это в конце 2019 таллиннские власти решили провести исследования, предшествующие проектированию.

В рамках начатого недавно Департаментом окружающей среды исследования будут изучены социальные аспекты, перспективы строительства улицы, наземная растительность, вертикальное озеленение, водоемы и на каких условиях может быть вообще построена трасса, рассказал ERR старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Исследования продлятся год: по словам Лийната, исследование должно охватывать все времена года, чтобы получить полный обзор растительности, фауны и прочих аспектов. Это значит, что в лучшем случае к строительству приступят летом 2022 года.