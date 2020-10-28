Новый очаг коронавируса возник в Рапласком доме по уходу. Директор удивлен: ни у кого симптомов не было

Насколько известно Delfi, вирус проник в дом по уходу на прошлой неделе через сотрудников.

Первый случай заражения произошел 22 октября. Совместно с Департаментом здоровья было решено, что сплошное тестирование будет сделано только в этот понедельник (во избежание ложных негативных результатов). Сегодня утром выяснилось, что 29 результатов анализов являются положительными. В сумме с тремя полученными ранее позитивными результатами - их уже 32. Из них 13 - у сотрудников социального учреждения, 19 - у клиентов.

Директор дома по уходу Анне-Ли Педая не уточняет, кто конкретно занес вирус, но отмечает, что при появлении первых инфицированных были предприняты меры по изоляции находившихся с ними в близком контакте.

Сегодняшняя информация от Департамента здоровья о числе положительных проб, по словам Педая, вызвала удивление, ведь ни у кого симптомов не было ни раньше, ни сегодня.

Напомним, что за минувшие сутки в Эстонии было выявлено 125 новых случаев заражения. Заболеваемость за 14 суток на 100 000 населения - 48,46.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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