Новый очаг коронавируса возник в Рапласком доме по уходу. Директор удивлен: ни у кого симптомов не было

Насколько известно Delfi, вирус проник в дом по уходу на прошлой неделе через сотрудников.
Первый случай заражения произошел 22 октября. Совместно с Департаментом здоровья было решено, что сплошное тестирование будет сделано только в этот понедельник (во избежание ложных негативных результатов). Сегодня утром выяснилось, что 29 результатов анализов являются положительными. В сумме с тремя полученными ранее позитивными результатами - их уже 32. Из них 13 - у сотрудников социального учреждения, 19 - у клиентов.
Директор дома по уходу Анне-Ли Педая не уточняет, кто конкретно занес вирус, но отмечает, что при появлении первых инфицированных были предприняты меры по изоляции находившихся с ними в близком контакте.
Сегодняшняя информация от Департамента здоровья о числе положительных проб, по словам Педая, вызвала удивление, ведь ни у кого симптомов не было ни раньше, ни сегодня.
Напомним, что за минувшие сутки в Эстонии было выявлено 125 новых случаев заражения. Заболеваемость за 14 суток на 100 000 населения - 48,46.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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