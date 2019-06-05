05.06.2019, 07:57

Новый номер парламентского журнала ”Riigikogu Toimetised” посвящен государственной реформе


rus.delfi.ee
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Новый номер парламентского журнала ”Riigikogu Toimetised” посвящен государственной реформе
Erik Peinar / Riigikogu Pressitalitus

Сегодня в 11:00 в Художественном зале замка Тоомпеа состоится презентация нового номера парламентского журнала ”Riigikogu Toimetised” (RiTo). Новый номер посвящен государственной реформе.

В посвященной новому номеру тематической дискуссии примут участие предприниматель и эксперт по экономике Райво Варе, аудитор Государственного контроля Эва-Мария Азари и руководитель исследований Центра мониторинга развития Меэлис Китсинг. Дискуссию ведет главный редактор RiTo Март Раудсаар.

”Государственная реформа необходима, так как Эстонское государство пока находится в стадии формирования. Общение между гражданами и государством должно быть простым и вестись в одном месте, при минимально допустимой бюрократии и с возможностью использования услуг э-государства”, — сказал главный редактор журнала Март Раудсаар о важности государственной реформы.

В этом номере RiTo на государственную реформу можно взглянуть с разных сторон. Основное исследование предоставил Центр мониторинга развития. В нем описываются сценарии в соответствии с рапортом о государственном управлении от 2018 года.

Предприниматель и эксперт по экономике Райво Варе написал эссе на тему государственной реформы. Депутат IX–XIII созывов Рийгикогу Андрес Херкель в своей статье рассказал о комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направления развития государственной реформы. Заключительные комментарии о работе этой комиссии представил политолог Алар Килп.

Фокусной теме также посвящены написанная для журнала статья научного сотрудника института государственных наук Тартуского университета Михкеля Солвака об электронных услугах и выборах, статья руководителя проектов Центра восточного партнерства Аймара Алтосаара о сплоченности общества и обзор члена совета ICON-S CEE Эро Лийвика, посвященный прямым выборам президента.

Обзор прошедших выборов в Рийгикогу составил преподаватель института политических исследований им. Юхана Шютте Тартуского университета Рейн Тоомла. В журнале также размещена статья-презентация электронной книги, приуроченной к столетию парламента. В составленном Национальной библиотекой издании можно найти биографии всех членов первого Рийгикогу.

Журнал можно купить в Таллинне в Эстонской национальной библиотеке и в магазине парламента на Тоомпеа. Подписку на журнал можно оформить на домашней странице RiTo. Статьи и иллюстрации также доступны в сети после выхода журнала.

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