Новый номер парламентского журнала ”Riigikogu Toimetised” посвящен государственной реформе

В посвященной новому номеру тематической дискуссии примут участие предприниматель и эксперт по экономике Райво Варе, аудитор Государственного контроля Эва-Мария Азари и руководитель исследований Центра мониторинга развития Меэлис Китсинг. Дискуссию ведет главный редактор RiTo Март Раудсаар.

”Государственная реформа необходима, так как Эстонское государство пока находится в стадии формирования. Общение между гражданами и государством должно быть простым и вестись в одном месте, при минимально допустимой бюрократии и с возможностью использования услуг э-государства”, — сказал главный редактор журнала Март Раудсаар о важности государственной реформы.

В этом номере RiTo на государственную реформу можно взглянуть с разных сторон. Основное исследование предоставил Центр мониторинга развития. В нем описываются сценарии в соответствии с рапортом о государственном управлении от 2018 года.

Предприниматель и эксперт по экономике Райво Варе написал эссе на тему государственной реформы. Депутат IX–XIII созывов Рийгикогу Андрес Херкель в своей статье рассказал о комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направления развития государственной реформы. Заключительные комментарии о работе этой комиссии представил политолог Алар Килп.