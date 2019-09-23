Новый набор: специалистов с высшим образованием зовут работать в школу!

В этом сезоне развивающая программа намерена принять в свои ряды 40 человек, которые следующим летом пройдут подготовительное обучение, а осенью приступят к работе школьными учителями. Исполнительный директор Noored Kooli Кристи Клаасмяги добавила, что об участии в программе стоит задуматься людям, которые смелы, умеют анализировать сами себя и хотят научиться создавать системные изменения в сотрудничестве с другими. “Каждый учитель имеет огромное влияние на своих учеников. Но изменения, необходимые для того, чтобы все больше учеников было мотивировано продолжать свой образовательный путь после основной школы, можно создать только вместе с коллегами и общиной,” - сказала Клаасмяги. “Именно поэтому обучение Noored Kooli в сфере лидерства фокусируется на совместном создании.”

От кандидатов ожидается наличие высшего образования и готовность работать учителем в одной из школ Эстонии в течение двухлетней программы. Для участия в программе кандидатам будет необходимо продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.

Для присоединения к программе необходимо заполнить анкету на домашней страничке Noored Kooli по адресу www.nooredkooli.ee/kandideeri. Первый период приема заканчивается 26 октября.

За годы своей деятельности Noored Kooli привело в сферу образования более 200 человек, большая часть которых работает в этой сфере по сей день.