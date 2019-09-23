23.09.2019, 09:17

Новый набор: специалистов с высшим образованием зовут работать в школу!


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Pirita Majandusgümnaasiumi aktus
Pirita Majandusgümnaasiumi aktusFoto: Madis Veltman

Открылся прием заявок в развивающую программу Noored Kooli (“Молодежь в школу”), которая дает людям с непедагогическим высшим образованием возможность работать учителем в школе и стать лидером образовательной сферы. Участники 14-го набора программы начнут работу в школах по всей Эстонии в сентябре 2020-го года.

Программа Noored Kooli ищет будущих лидеров образовательной сферы

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-й класс.

Руководитель по набору программы Noored Kooli Маргот Лиллемяги призывает каждого, кто интересуется сферой образования, готов брать на себя ответственность и быстро развиваться, подать заявку на участие в программе. “Если хочешь заниматься чем-то важным и значимым - представь нам свою кандидатуру, вне зависимости от того, хотел ли ты когда-либо стать учителем,” - сказала Лиллемяги. “В ходе программы ты разовьешь навыки управления и сотрудничества, а также сможешь каждый вечер засыпать со знанием того, что ты сделал наш мир чуточку лучше.”

В этом сезоне развивающая программа намерена принять в свои ряды 40 человек, которые следующим летом пройдут подготовительное обучение, а осенью приступят к работе школьными учителями. Исполнительный директор Noored Kooli Кристи Клаасмяги добавила, что об участии в программе стоит задуматься людям, которые смелы, умеют анализировать сами себя и хотят научиться создавать системные изменения в сотрудничестве с другими. “Каждый учитель имеет огромное влияние на своих учеников. Но изменения, необходимые для того, чтобы все больше учеников было мотивировано продолжать свой образовательный путь после основной школы, можно создать только вместе с коллегами и общиной,” - сказала Клаасмяги. “Именно поэтому обучение Noored Kooli в сфере лидерства фокусируется на совместном создании.”

От кандидатов ожидается наличие высшего образования и готовность работать учителем в одной из школ Эстонии в течение двухлетней программы. Для участия в программе кандидатам будет необходимо продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.

Для присоединения к программе необходимо заполнить анкету на домашней страничке Noored Kooli по адресу www.nooredkooli.ee/kandideeri. Первый период приема заканчивается 26 октября.

За годы своей деятельности Noored Kooli привело в сферу образования более 200 человек, большая часть которых работает в этой сфере по сей день.

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