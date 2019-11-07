Новый министр внешней торговли и инфотехнологий вступил в должность

Новый министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару вступил сегодня в должность, принеся присягу перед Рийгикогу. Сегодня Кару также впервые примет участие в заседании правительства, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Желаю сил и успехов новому министру. Портфель министра внешней торговли и информационных технологий очень весомый как в глазах частного сектора, так и государства, и накладывает большую ответственность. Задачей министра является открывать для наших предприятий экспортные рынки и новые возможности сотрудничества за рубежом и развивать нашу историю успеха — наше цифровое государство”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Нового министра назначила в субботу на должность по предложению главы правительства президент Керсти Кальюлайд.
Кару имеет 20-летний опыт работы в секторе информационных технологий. Кару имеет степень магистра по философии, полученную в Тартуском университете.
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