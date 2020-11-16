Новый министр окружающей среды вступил в должность
Новый министр окружающей среды Райн Эплер, представляющий в правительстве партию EKRE, принес сегодня в Рийгикогу должностную присягу.
Новый министр окружающей среды Райн Эплер, представляющий в правительстве партию EKRE, принес сегодня в Рийгикогу должностную присягу.
Премьер-министр Юри Ратас сказал, что желает Эплеру сил и быстрой адаптации на новом посту.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению главы правительства назначила Эплера министром в минувший четверг.
Прежний министр - Рене Кокк - подал 5 ноября в отставку по состоянию здоровья.
Эплер до назначения министром работал советником главы Минфина Мартина Хельме и входил в советы RMK, EAS и KredEx.
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