Новый министр окружающей среды не уверен, что главной причиной изменения климата стал человек

"Изменения климата видны, они, несомненно, есть, но относительно участия в этом человека, насколько я знаю, все еще спорят, — передает Rus ERR слова Эплера, сказанные во вторник в студии передачи Terevisioon. — Человек, конечно, влияет на окружающую среду и происходящее на Земле. Человек в своем развитии достиг возможности существенно влиять на процессы. Кто знает, действительно ли антропогенное воздействие на климат настолько большое, как считается. Я не совсем уверен".

Отвечая на вопрос о том, как Эстония должна удовлетворять свою потребность в энергии, Эплер заявил, что больше не видит большого потенциала в сланцевой энергетике.

"Возобновляемая энергия — солнце, ветер — играют свою роль в удовлетворении потребности в энергии, но я думаю, что важно быть в курсе развития в ядерной сфере. Прототипы атомных станций нового поколения будут готовы до 2030 года, и нам необходимо следить за их развитием. Ядерная энергия — одна из альтернатив в вопросе удовлетворения потребностей", — пояснил новый министр.

Он не спешит обсуждать свою позицию относительно планов развития лесного хозяйства, так как сначала хочет прояснить для себя точку зрения Министерства окружающей среды.