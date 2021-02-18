Новый министр иностранных дел: Эстония могла бы сделать первый шаг в вопросе ратификации пограндоговора с РФ

"В этом вопросе требуется воля обеих сторон, и соглашение должно быть ратифицировано в обоих парламентах. Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова", — заявила Лийметс в интервью ERR, опубликованном в четверг.

"Первый шаг со стороны Эстонии — это когда мы говорим, что готовы к ратификации. Далее важно, чтобы процесс шел рука об руку с российской стороной. Спекулировать о том, каким будет ответ, я бы сегодня не стала, но надеюсь, что они также заинтересованы в этом", — добавил министр.

При этом она добавила, что Россию ждут выборы в Госдуму и сценарии связанных с пограничным договором событий могут быть разными.

В среду в эфире передачи Esimene stuudio на телеканале ETV эту же тему прокомментировал канцлер МИД Йонатан Всевиов: "Рождение или не рождение пограничного договора зависит и от России и ее готовности двигаться вперед в этом вопросе. Сегодня по крайней мере я не вижу ни одного признака того, что Россия в ближайшее время намерена продвинуться вперед в этом вопросе. Но иногда в международной жизни возможны сюрпризы".

Пограничный договор между Эстонией и Россией был подписан в 2014 году, но он до сих пор не ратифицирован.