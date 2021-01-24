Новый министр финансов Пентус-Розиманнус нанимала адвоката, который разорил компанию Autorollo

В 2017 году вступило в силу решение суда, согласно которому прежний владелец компании Вяйно Пентус (отец Кейт Пентус-Розиманнус) и Сийм Рооде были осуждены за преступления, связанные с банкротством транспортной компании Autorollo. Рооде в прошлом был успешным адвокатом, но это разбирательство положило конец его карьере. Но как Пентус-Розиманнус и ее муж, известный политтехнолог Райн Розиманнус, были вовлечены в дело о банкротстве?

Кейт Пентус-Розиманнус всегда повторяла, что всего лишь помогала отцу в трудное время. Однако расследование показывает, что ее связь с банкротством была гораздо серьезнее. В середине апреля 2010 года Вяйно Пентус был госпитализирован и оставался на стационарном лечении до 7 мая. 20 апреля 2010 года Кейт Пентус-Розиманнус отправила письмо бухгалтеру компании Autorollo, в котором объяснила, что именно ей придется заниматься делами компании до тех пор, пока отец не поправится.

Днем позже Кейт отправила новое письмо, в котором говорилось: ”Мы заручились помощью юриста, который является надежным человеком и имеет все полномочия, чтобы прояснить всю картину для себя (а позже и для нас). Поскольку мы помогли ему, важно, чтобы у него действительно было 100% информации”. Также были указаны контактные данные Сийма Рооде.

22 апреля 2010 года было подписано соглашение о правовой помощи между Autorollo и юридической фирмой MAQS Law Firm, в которой тогда трудился Рооде. А уже с 26 апреля 2010 г. принадлежащая Рооде компания Roode & Partners стала единственным владельцем Autorollo вместо Вяйно Пентуса. После этого Рооде израсходовал имущество Autorollo, кто именно его получил — неизвестно.

В своем постановлении по делу Рооде окружной суд заявил: ”Роль С. Рооде в совершении преступлений была значительно больше, чем роль В. Пентуса. Он играл ведущую роль на протяжении всего преступления, разрабатывал схему и организовывал ее исполнение”.

Именно новый министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус привела Рооде в Autorollo. Остается вопрос, какие именно указания она и её муж Райн Розиманнус дали Рооде? Вяйно Пентус и Сийм Рооде отказались давать показания в суде. То же самое сделали Райн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманн, которые были вызваны в качестве свидетелей.