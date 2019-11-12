Новый метод обуздания нарушителей ПДД в Эстонии привлек внимание издания The Economist

Речь идет о методе, который сейчас только тестируется. Суть его заключается в том, что превысивший скорость водитель может выбрать: либо оплатить штраф, либо совершить на обочине ”успокаивающую остановку” длительностью до часа в зависимости от тяжести нарушения.

The Economist пишет, что эксперимент призван выяснить, является ли временной простой более эффективным способом борьбы с безответственными водителями и авариями, чем денежное взыскание.

Эксперимент является частью программы сотрудничества Департамента полиции и погранохраны и правительства, призванной найти новые инновационные решения в публичном секторе.