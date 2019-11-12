Новый метод обуздания нарушителей ПДД в Эстонии привлек внимание издания The Economist(1)
Тестируемый на дорогах Эстония новый метод наказания нерадивых водителей привлек внимание известного британского издания The Economist, пишет Maaleht.
Тестируемый на дорогах Эстония новый метод наказания нерадивых водителей привлек внимание известного британского издания The Economist, пишет Maaleht.
Речь идет о методе, который сейчас только тестируется. Суть его заключается в том, что превысивший скорость водитель может выбрать: либо оплатить штраф, либо совершить на обочине ”успокаивающую остановку” длительностью до часа в зависимости от тяжести нарушения.
The Economist пишет, что эксперимент призван выяснить, является ли временной простой более эффективным способом борьбы с безответственными водителями и авариями, чем денежное взыскание.
Эксперимент является частью программы сотрудничества Департамента полиции и погранохраны и правительства, призванной найти новые инновационные решения в публичном секторе.
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