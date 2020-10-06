Новый городской секретарь Таллинна будет зарабатывать 5800 евро в месяц

Новый городской секретарь Таллинна Прийт Лелло будет зарабатывать меньше своего предшественника в этой должности Тоомаса Сеппа.
Если оклад Сеппа составлял 6100 евро в месяц, то Лелло, который с 2007 года возглавлял юридическую службу города, будет зарабатывать на 300 евро меньше, подтвердили rus.err.ee в городской управе.
По словам городского директора по персоналу Вильве Райк, это обусловлено тем, что с 1 января следующего года зона его ответственности заметно сократится — финансы, стратегическое планирование, связи с общественностью и несколько других сфер выведут из структуры городской канцелярии, которую возглавляет городской секретарь.
Прежний городской секретарь Тоомас Сепп провел на этом посту 28 лет и покинул его 31 августа.
Власти Таллинна выплатили покинувшему свой пост Тоомасу Сеппу компенсацию в размере в размере шести должностных окладов, что вызвало критику оппозиции, которая посчитала, что Сепп хорошо делал свою работу и заслужил выходное пособие, но не столь крупное (речь о 36 600 евро).
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