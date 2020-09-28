Новый документальный фильм о пароме Estonia: министры выступили с совместным заявлением

”Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что в случае появления о крушении парома ”Estonia” новой важной информации, о которой ранее не сообщалась, Эстония, Финляндия и Швеция совместно оценят эту новую информацию.

В документальном фильме Discovery Network о катастрофе пассажирского парома "Estonia" в 1994 году приводятся новые снятые под водой видеокадры, на которых видно повреждение в корпусе со стороны штирборта.

Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что проверка новой информации, представленной в документальном фильме, будет осуществляться в полном соответствии с соглашением 1995 года между Эстонией, Финляндией и Швецией о пассажирском пароме "Estonia". Основная цель этого соглашения — защитить пассажирский паром "Estonia" как место последнего пристанища жертв катастрофы от каких бы то ни было нарушающих покой действий. Наши страны тесно сотрудничают в этом вопросе, и Эстония как государство флага возглавляет этот процесс".