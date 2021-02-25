Новый антирекорд: за сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1154 человек, скончались 10 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 672 человека. 511 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 184, в Тартумаа — 67.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 850,8 случая на 100 000 жителей.
По состоянию на утро 25 февраля в больницах находятся 504 человека с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии — 41 пациент, на искусственной вентиляции легких — 26. Скончались 10 человек.
От коронавируса в Эстонии вакцинированы 68 629 человек, из которых у 28 351 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.
Новость будет дополнена.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
"Хитрость" коронавируса: ученые нашли у вируса слабое место
Чернобыльские коровы не перестают удивлять ученых
Курникова поделилась сокровенными фотографиями
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу