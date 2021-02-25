Новый антирекорд: за сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1154 человек, скончались 10 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 672 человека. 511 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 184, в Тартумаа — 67.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 850,8 случая на 100 000 жителей.

По состоянию на утро 25 февраля в больницах находятся 504 человека с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии — 41 пациент, на искусственной вентиляции легких — 26. Скончались 10 человек.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 68 629 человек, из которых у 28 351 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!