Новый антирекорд: за сутки коронавирус диагностирован у 415 человек, умерли двое зараженных

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 645 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 415, или 7,4% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 233 человек, из них 178 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавился 101 новый зараженный, и в Тартумаа прибавилось 32 новых положительных результатов теста. В Ляэне-Вирумаа прибавилось шесть новых зараженных и в Пылвамаа и Рапламаа — по пять. В Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа и Вырумаа прибавилось по четыре новых зараженных, и в Йыгевамаа прибавилось три новых зараженных. В уезде Сааремаа и Валгамаа прибавилось два новых зараженных, и в Ярвамаа прибавился один новый зараженный. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 305,95 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5,5%.
За сутки умерли двое зараженных коронавирусом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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