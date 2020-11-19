Новый антирекорд: за сутки коронавирус диагностирован у 414 человек. Умер один заболевший

По данным Delfi, за последние сутки в Эстонии прибавилось 414 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое количество зараженных за сутки.
От заболевания умер один человек.
По данным Delfi, всего было сделано 7 152 теста. Это означает, что 5,8% тестов были положительными.
Заболеваемость на 100 000 жителей составляет 244,4.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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