19.11.2020, 09:43

Новый антирекорд: за сутки коронавирус диагностирован у 414 человек. Умер один заболевший

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Новый антирекорд: за сутки коронавирус диагностирован у 414 человек. Умер один заболевший
Foto: Andres Putting

По данным Delfi, за последние сутки в Эстонии прибавилось 414 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое количество зараженных за сутки.

От заболевания умер один человек.

По данным Delfi, всего было сделано 7 152 теста. Это означает, что 5,8% тестов были положительными.

Заболеваемость на 100 000 жителей составляет 244,4.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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