Новый антирекорд: за сутки коронавирус диагностирован у 414 человек. Умер один заболевший

За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 152 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 414, или 5,8% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 230 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 96 новых зараженных, и в Тартумаа прибавилось 23 новых положительных результата теста. В Вильяндимаа прибавилось 10 и в Пярнумаа — девять новых зараженных. В Ярвамаа прибавилось семь, в Ляэне-Вирумаа — пять зараженных. В Йыгевамаа и на Сааремаа прибавилось по четыре новых зараженных. В Валгамаа прибавилось три новых положительных, и на Хийумаа, в Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа и Вырумаа прибавилось по два новых носителя вируса. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 244,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,8%.
От заболевания умер один человек.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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