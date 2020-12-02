Новый антирекорд в Эстонии: за сутки выявлено 524 новых случая коронавирусной инфекции

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 274 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 199 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 117 и в Тартумаа 56 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Вильяндимаа прибавилось 15 новых положительных результатов теста, в Вырумаа прибавилось 14 новых зараженных, в Пылвамаа — 11 и в Ляэне-Вирумаа — восемь. В Пярнумаа прибавилось пять новых зараженных, в Рапламаа — четыре, и в Ляэнемаа и Валгамаа прибавилось по три новых зараженных. В уезде Хийумаа прибавилось два новых зараженных, и в Ярвамаа и Йыгевамаа прибавилось по одному новому зараженному. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 355,09 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,4%.

Дополняется.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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