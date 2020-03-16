16.03.2020, 15:39
Новые запреты? Правительство рассказывает о решениях, связанных с распространением коронавируса(19)
По словам премьер-министра Юри Ратаса, запрета на продажу алкоголя не будет.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, запрета на продажу алкоголя не будет.
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