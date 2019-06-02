Новые требования к компьютерам с госсекретами: пароль должен стать более защищенным

Использование компьютеров и систем, содержащих государственные секреты, в настоящее время регулируется постановлением, подписанным министром обороны в конце 2007 года, и вступившее в силу более десяти лет назад постановление с годами не претерпело серьезных изменений, хотя в то время обработка секретной информации в основном осуществлялась на бумажном носителе, а системы обработки секретной информации имели скорее второстепенное значение, передает rus.err.ee.
"Сегодня все наоборот", — заявляют сотрудники Департамента внешней разведки, которые подготовили проект нового регламента для защиты от современных угроз систем и информации, которую они обрабатывают.
Например, для пароля установлена новая минимальная длина: если до настоящего времени для конфиденциальной и секретной информационной системы более высокого уровня длина пароля составляла восемь символов, а для закрытой секретной информационной системы — шесть знаков, то новое минимальное требование к длине пароля для всех систем — 15 символов.
Чтобы сделать пароль более защищенным, новое правило требует, чтобы в нем содержались большие и маленькие буквы, и желательно заменить какие-то символы числами, что увеличивает необходимое для взлома время в несколько десятков раз.
Кроме того, нельзя будет использовать 24 предыдущих пароля, тогда как действующее требование запрещает использование пяти ранее использованных паролей.