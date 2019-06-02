Новые требования к компьютерам с госсекретами: пароль должен стать более защищенным

"Сегодня все наоборот", — заявляют сотрудники Департамента внешней разведки, которые подготовили проект нового регламента для защиты от современных угроз систем и информации, которую они обрабатывают.

Например, для пароля установлена ​​новая минимальная длина: если до настоящего времени для конфиденциальной и секретной информационной системы более высокого уровня длина пароля составляла восемь символов, а для закрытой секретной информационной системы — шесть знаков, то новое минимальное требование к длине пароля для всех систем — 15 символов.

Чтобы сделать пароль более защищенным, новое правило требует, чтобы в нем содержались большие и маленькие буквы, и желательно заменить какие-то символы числами, что увеличивает необходимое для взлома время в несколько десятков раз.

Кроме того, нельзя будет использовать 24 предыдущих пароля, тогда как действующее требование запрещает использование пяти ранее использованных паролей.