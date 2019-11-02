Новые павильоны появятся на дюжине автобусных остановок Таллинна

"Развитие общественного транспорта уже многие годы является приоритетом для города, - сказал вице-мэр столицы Андрей Новиков. - Помимо обновления подвижного состава и выделения специальных полос для движения, каждый год улучшается и состояние автобусных остановок. Это включает и установку павильонов ожидания там, где их до сих пор не было, или замену устаревших новыми. Нынче 10 таких павильонов уже установлены, к чему добавятся еще 20 на остановках, отстраиваемых в ходе реконструкции дорог. Таким образом, павильоны нынче обретут 42 остановки".

Новиков также отметил установку электронных информационных табло, которые в некоторых регионах города уже имеются на всех остановках.