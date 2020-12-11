Новые ограничения в сфере образования: ответы на 13 горячих вопросов

- Кто и как принимает решение о том, будут ли в школе каникулы или дистанционное обучение?

- Вопрос по поводу каникул решает школа вместе с ее содержателем в том случае, если не желает с 14.12 переходить на дистанционное обучение. Однако позже нужно будет эти учебные дни компенсировать.

В образовательных учреждениях для детей с особыми потребностями обучение продолжится в обычном режиме.

Профессиональные училища закрыты, практические занятия могут продолжаться.

- Если родители не удовлетворены тем, как в школе организовано дистанционное обучение, то что в этом случае можно предпринять? Обращались к директору школы, но проблема не решена. Министерство не вмешивается. Кто может вмешаться и помочь детям и родителям?

- По эстонскому законодательству школы — автономны, они вправе решать детали организации учебного процесса. В государственной учебной программе определено только то, что должно быть на выходе, а школы могут сами определять, ориентируясь на учащихся, как и по каким методикам будет достигнут конечный результат. Пожалуйста, для уточнения порядка обучения обратитесь с замечаниями и предложениями в школу. Министерство не может вмешиваться в коммуникацию между Вами, Вашим ребенком, руководством Вашей школы и учителем.

- Как может ученик 1-го класса самостоятельно учиться дома, когда оба родителя на работе? Мы, родители, отвечаем за наших детей и должны обеспечить им безопасную среду, но когда ребенок один дома по меньшей мере до 16 часов, то мы не уверены, что он учится, питается и находится в безопасности.

- Дистанционное обучение, как и обычное контактное, не предполагает нахождение родителя дома или постоянное его присутствие рядом с ребенком. И при дистанционном обучении школа и учитель поддерживают ученика в его учебе, и наилучшее решение здесь должно родиться в сотрудничестве школы и дома. В случае, если Ваш ребенок не может учиться самостоятельно, то нужно вместе со школой найти взаимоустраивающее решение — например, применение индивидуальной учебной программы, организация обучения на дому или привлечение опорного специалиста.