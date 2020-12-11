11.12.2020, 14:52

Новые ограничения в сфере образования: ответы на 13 горячих вопросов


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Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020
Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020Foto: Andres Putting

Министерство науки и образования ответило вчера на своей страничке в Facebook на вопросы, касающиеся входящих в понедельник в силу новых ограничений в сфере образования. Издание Pere ja Kodu выбрало наиболее актуальные из них.

- Кто и как принимает решение о том, будут ли в школе каникулы или дистанционное обучение?

- Вопрос по поводу каникул решает школа вместе с ее содержателем в том случае, если не желает с 14.12 переходить на дистанционное обучение. Однако позже нужно будет эти учебные дни компенсировать.

В образовательных учреждениях для детей с особыми потребностями обучение продолжится в обычном режиме.

Профессиональные училища закрыты, практические занятия могут продолжаться.

- Если родители не удовлетворены тем, как в школе организовано дистанционное обучение, то что в этом случае можно предпринять? Обращались к директору школы, но проблема не решена. Министерство не вмешивается. Кто может вмешаться и помочь детям и родителям?

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- По эстонскому законодательству школы — автономны, они вправе решать детали организации учебного процесса. В государственной учебной программе определено только то, что должно быть на выходе, а школы могут сами определять, ориентируясь на учащихся, как и по каким методикам будет достигнут конечный результат. Пожалуйста, для уточнения порядка обучения обратитесь с замечаниями и предложениями в школу. Министерство не может вмешиваться в коммуникацию между Вами, Вашим ребенком, руководством Вашей школы и учителем.

- Как может ученик 1-го класса самостоятельно учиться дома, когда оба родителя на работе? Мы, родители, отвечаем за наших детей и должны обеспечить им безопасную среду, но когда ребенок один дома по меньшей мере до 16 часов, то мы не уверены, что он учится, питается и находится в безопасности.

- Дистанционное обучение, как и обычное контактное, не предполагает нахождение родителя дома или постоянное его присутствие рядом с ребенком. И при дистанционном обучении школа и учитель поддерживают ученика в его учебе, и наилучшее решение здесь должно родиться в сотрудничестве школы и дома. В случае, если Ваш ребенок не может учиться самостоятельно, то нужно вместе со школой найти взаимоустраивающее решение — например, применение индивидуальной учебной программы, организация обучения на дому или привлечение опорного специалиста.

- Является ли пребывание детей возраста 7-11 лет целыми днями дома без присмотра нормальным и правомерным?

- В Эстонии несовершеннолетним не запрещается находится дома в одиночестве.

- Как организуется питание учащихся?

- Если в школе каникулы, то питание не организуется. Если проходит дистанционное обучение, то предусмотрено и питание. Более точную информацию даст школа.

- Должна ли быть (и каким образом) организована доступность для учеников опорных услуг в предрождественский период (например, услуга школьного психолога)?

- Если школа находится на дистанционном обучении, то школа организует и опорные услуги. Разрешены индивидуальные услуги в формате "один на один". Если речь идет о каникулах, то учебная работа и другая деятельность не проводится.

- Почему бары-рестораны открыты, а школы — закрыты. Почему не наоборот?

- Не в компетенции Министерства образования и науки выносить оценку влиянию увеселительных заведений на распространение вируса, поэтому мы не можем дать пояснений по этому вопросу. Но переход школ на дистанционное обучение будет способствовать сокращению заболеваемости.

Надеемся, что вы понимаете: ограничения вводятся не кому-то назло, а для того, чтобы ограничить распространение вируса. Широкое распространение вируса в краткосрочной и долгосрочной перспективе как в экономическом, так и социальном смысле нанесет больший урон, чем дистанционное обучение.

- Как собирается министерство обеспечить школам — учителям и учащимся — техническую часть для проведения дистанционной работы? Весной мы сами несли расходы за компьютер, интернет, телефон. Школа ничего не оплатила. Многие дигитальные платформы тоже платные. Как быть с этим?

- Министерство еще весной выделило содержателям школ сверхнормативные средства для организации дистанционного обучения. Если у Вас нет соответствующих устройств или отсутствуют денежные средства для организации ребенку дистанционного обучения, то, пожалуйста, обратитесь в школу или социальный отдел местного самоуправления. Также есть возможность организовать индивидуальное обучение в формате "один на один" в здании школы.

Все необходимые для учебное работы программы и доступ к платформам должна обеспечить школа.

- У молодежи и взрослых приостановлено внешкольное образование. "Молодежью" в Эстонии считаются лица в возрасте 7-26 лет. Означает ли это, что у дошкольников обучение в кружках по интересам может продолжаться?

- Нет. Всяческая работа в сфере образования по интересам вне зависимости от возраста ограничена: как среди дошкольников, так и среди пожилых. В случае, если в детском саду работает кружок, который ведет воспитатель детского сада для детей этого детского сада, то это разрешено.

- У вас есть планы и в этом году внести какие-то изменения в части государственных экзаменов?

- По информации на сегодняшний день госэкзамены будут проходить в обычном режиме. В случае, если будут какие-то изменения, мы дадим об этом знать при первой возможности.

- У нас есть домашние правила, по которым ребенок не пользуется компьютером, пока ему не исполнится 10 лет. То же правило действует и для других смарт-устройств. Можно ли по закону обязать ребенка находиться в интернете/компьютере?

- В случае, если вы против использования смарт-устройств при дистанционном обучении, то обратитесь, пожалуйста, для поиска решения в школу: к примеру, есть формат консультирования "один на один", возможность обучения на дому под ответственность родителя.

- Означают ли новые ограничения, что взрослые не могут и на улице с дистанцией 2 метра тренироваться больше чем в формате один человек — один тренер? Или всё-таки с масками можно тренироваться группой до 10 человек, если соблюдается дистанция 2 метра? А как быть в больших тренировочных залах?

- Вся деятельность по интересам (в закрытых помещениях — ред.), в том числе и у взрослых, может проходить только или индивидуально "один на один", или дистанционно.

На улице нужно следовать правилу 2+2: два человека должны держать с другими людьми дистанцию. При этом разрешена деятельность по интересам в группах до 10 человек. Под открытым небом маски носить не требуется.

- "Разрешено с использованием всех мер предосторожности можно проводить персональные консультации, олимпиады, практику, экзамены и тестирование". Что конкретно означает словосочетание "использование мер предосторожности"? Можно ли проводить персональные консультации в группе, если люди соблюдают дистанцию и носят маски?

- Меры предосторожности — это, к примеру, соблюдение правила 2+2, рассосредоточение, сокращение контактов, ношение масок, дезинфекция рук и поверхностей. Групповое консультирование — это не персональное, персональное — это когда обучение проходит один на один с консультантом.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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