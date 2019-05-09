Новые грузовые суда будут дважды в день привозить в центр Таллинна по три километра авто. Хаос на дорогах неизбежен

Два новых судна два раза в день будут привозить в центр Таллинна по три километра автомобилей, что приведет к ужасным пробкам, пишет Eesti Päeavaleht.
Финская судоходная компания Eckerö Line заключила предварительный договор о приобретении нового грузового судна, которое будет курсировать между А-терминалом Таллиннского порта и портом Вуосаари в Хельсинки. В ответ на эту новость конкурирующая компания Tallink сообщила, что если Eckerö Line получит возможность направлять свое судно в центр города, то в целях достижения равных условий конкуренции они также рассмотрят возможность швартовать свое грузовое судно Sea Wind не в Мууга, а в Старом порту Таллинна.
На новом судне Eckerö Line имеется место для 2000 метров автомобилей, на судне Tallinnk — для еще 1000. Если суда пришвартуются в одно и то же время, то от порта до Кадриорга образуется непрерывная автоколонна. На новой Рейди теэ также сразу же возникнут пробки. Кроме того, нужно будет место и для тех десятков автобусов, которые летом развозят прибывающих в порт туристов в город.
Точное время, когда будет прибывать судно Eckerö Line, пока неизвестно, но фирма заверила мэрию Таллинна, что это будут не самые загруженные для движения часы. Sea Wind швартуется два раза: ночью и около пяти вечера, то есть в самый разгар вечернего часа пик. Судно Eckerö Line должно выйти на линию в июне. Предназначенная для прибывающих в порт грузовиков Рейди теэ при этом будет готова не раньше конца этого года.
По словам вице-мэра Таллинна по вопросам предпринимательства Айвара Рийсалу, город не в восторге от сложившейся ситуации, но он понимает желание порта заработать прибыль. ”У каждой палки есть два конца”, — сказал он. — Они не обязаны ничего обсуждать с нами. К сожалению или к счастью, но это так”. По его мнению, самым лучшим решением было бы швартоваться в Мууга или Палдиски.
Глава эстонского филиала Eckerö Line Катрин Сирк-Ауне не исключает, что через какое-то время новое судно направят в Мууга. ”Мы ранее уже сообщили Tallinna Sadam о своих пожеланиях по инфраструктуре порта Мууга, чтобы мы могли перенаправить судно туда. Надеюсь, что Tallinna Sadam вместе с городом как можно скорее найдут подходящие решения для принятия торговых судов в Мууга. Если будут внесены изменения, которые нам необходимы, то мы будем готовы сразу же перенести свое судно в Мууга”, — сказала она.
По словам руководителя коммуникационной службы Tallink Катри Линк, для грузоперевозок они предпочитают именно Мууга и если новое судно Eckerö будет также идти в Мууга, то и Tallink с удовольствием продолжил делать это.
Новое судно Eckerö обеспечит работой 80 человек в Эстонии и Финляндии.