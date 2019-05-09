Новые грузовые суда будут дважды в день привозить в центр Таллинна по три километра авто. Хаос на дорогах неизбежен

Точное время, когда будет прибывать судно Eckerö Line, пока неизвестно, но фирма заверила мэрию Таллинна, что это будут не самые загруженные для движения часы. Sea Wind швартуется два раза: ночью и около пяти вечера, то есть в самый разгар вечернего часа пик. Судно Eckerö Line должно выйти на линию в июне. Предназначенная для прибывающих в порт грузовиков Рейди теэ при этом будет готова не раньше конца этого года.

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам предпринимательства Айвара Рийсалу, город не в восторге от сложившейся ситуации, но он понимает желание порта заработать прибыль. ”У каждой палки есть два конца”, — сказал он. — Они не обязаны ничего обсуждать с нами. К сожалению или к счастью, но это так”. По его мнению, самым лучшим решением было бы швартоваться в Мууга или Палдиски.

Глава эстонского филиала Eckerö Line Катрин Сирк-Ауне не исключает, что через какое-то время новое судно направят в Мууга. ”Мы ранее уже сообщили Tallinna Sadam о своих пожеланиях по инфраструктуре порта Мууга, чтобы мы могли перенаправить судно туда. Надеюсь, что Tallinna Sadam вместе с городом как можно скорее найдут подходящие решения для принятия торговых судов в Мууга. Если будут внесены изменения, которые нам необходимы, то мы будем готовы сразу же перенести свое судно в Мууга”, — сказала она.

По словам руководителя коммуникационной службы Tallink Катри Линк, для грузоперевозок они предпочитают именно Мууга и если новое судно Eckerö будет также идти в Мууга, то и Tallink с удовольствием продолжил делать это.

Новое судно Eckerö обеспечит работой 80 человек в Эстонии и Финляндии.