07.08.2019, 14:50

Новые гавани в Пыхья-Таллинне обрели названия


rus.delfi.ee
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Merevaade Saaremaal
Foto on illustratiivneFoto: Ago Tammik

Таллиннская городская управа дала имена трем новым гаваням в Пыхья-Таллинне, сообщает Раэпресс.

Они теперь называются Сюста (Süsta — Байдарочная), Пийривалве (Piirivalve — Пограничников) и Кетта (Ketta — Дисковая).

Собственно, гавань Пограничников существовала и ранее, именно деление ее территории и акватории позволило приступить к созданию двух новых гаваней, для которых и были подобраны топонимы, пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

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