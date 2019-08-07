07.08.2019, 14:50
Новые гавани в Пыхья-Таллинне обрели названия
Таллиннская городская управа дала имена трем новым гаваням в Пыхья-Таллинне, сообщает Раэпресс.
Таллиннская городская управа дала имена трем новым гаваням в Пыхья-Таллинне, сообщает Раэпресс.
Они теперь называются Сюста (Süsta — Байдарочная), Пийривалве (Piirivalve — Пограничников) и Кетта (Ketta — Дисковая).
Собственно, гавань Пограничников существовала и ранее, именно деление ее территории и акватории позволило приступить к созданию двух новых гаваней, для которых и были подобраны топонимы, пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
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