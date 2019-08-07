Новые гавани в Пыхья-Таллинне обрели названия

Они теперь называются Сюста (Süsta — Байдарочная), Пийривалве (Piirivalve — Пограничников) и Кетта (Ketta — Дисковая).

Собственно, гавань Пограничников существовала и ранее, именно деление ее территории и акватории позволило приступить к созданию двух новых гаваней, для которых и были подобраны топонимы, пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.