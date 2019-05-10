Новые фокусы ATKO: мать своими глазами видела, как школьный автобус проехал мимо ждущего на остановке ребенка

Ситуация со школьными автобусами точно должна быть очень плохой, если родители не осмеливаются уйти с автобусной остановки прежде, чем своими глазами увидят, что автобус точно придет и не только придет, но и остановится и посадит детей. В прошлую пятницу водитель автобуса, по словам матери, не посчитал ждущего на остановке школьника достойным остановки. "Я сама ждала в отдалении в машине, чтобы убедиться, придет ли автобус и сядет ли ребенок, и была очевидцем этой ситуации. Наши дети часто шли на данный автобус без телефона, и в такой же ситуации было бы довольно грустно, если бы ребенок за 30 минут до начала уроков обнаружил себя на расстоянии 4 километров пешком от школы", — всерьез возмущена мать ситуацией.

Родительница отправила жалобу в волость, волость в свою очередь передала жалобу ATKO.

Ответ AS ATKO Grupp на просьбу о комментарии:

"По данным электронной системы мониторинга, 3 мая автобус на линии H3a проехал остановку "Брууклини", снизив скорость, точно в соответствии с расписанием в 8:25, не позже, как утверждается в переданном вами письме. Согласно объяснительной водителя автобуса, 3 мая 2019 года в 8:25 на остановке "Брууклини" не ожидало ни одного человека. Также обращаем внимание, что в случае, если человек приходит на остановку в то время, когда автобус уже выезжает с остановки, то водитель автобуса должен сосредоточиться на управлении автобусом и слежении за дорогой и может не заметить спешащего на остановку человека. Водитель автобуса заверил, что никогда не оставит ждущего на остановке человека, который хочет поехать на автобусе. Речь идет о водителе автобуса с многолетним опытом работы, о котором мы неоднократно получали от пассажиров положительную обратную связь в связи с его готовностью помочь и доброжелательным отношением".