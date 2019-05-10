10.05.2019, 20:20

Новые фокусы ATKO: мать своими глазами видела, как школьный автобус проехал мимо ждущего на остановке ребенка

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rus.delfi.ee
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Puhumisreid Rannamõisas
Atko bussFoto: Andres Putting

Родители Харьюмаа уже некоторое время не могут быть уверены, доберутся ли их дети вовремя утром до школы и позднее из школы домой, потому что школьные автобусы ATKO ходят абсолютно произвольно или вообще не выходят на линию. Теперь родители по утрам уже ждут школьного автобуса вместе с ребенком, чтобы убедиться, сядет ли ребенок на автобус. После инцидента на прошлой неделе нервы однй из родительниц больше не выдержали, и мать подала жалобу относительно качества обслуживания линии ATKO для учащихся, пишет Pere ja Kodu.

"Я подала в волость Харку жалобу на водителя автобуса утренней линии для учащихся Табасалу-Харкуярве H3a 3 мая, который отправляется из Табасалу с остановки "Брууклини" в 8:25. А именно, за пару минут до времени отправления я отвела на эту остановку своего ребенка, автобус пришел через минутку после правильного времени и проехал мимо ждущего на остановке ребенка!

Причем ребенок высокого роста стоял, пристально глядя, ждал автобуса, на остановке нет павильона или поблизости дерева. Ничто не мешало водителю автобуса увидеть ребенка, он просто проехал мимо ребенка, как мимо столба", — пишет родительница, которая не может поверить, что после всего того, что в последнее время происходило вокруг обслуживания ATKO, у них хватает наглости так пренебрежительно относиться к школьникам.

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Ситуация со школьными автобусами точно должна быть очень плохой, если родители не осмеливаются уйти с автобусной остановки прежде, чем своими глазами увидят, что автобус точно придет и не только придет, но и остановится и посадит детей. В прошлую пятницу водитель автобуса, по словам матери, не посчитал ждущего на остановке школьника достойным остановки. "Я сама ждала в отдалении в машине, чтобы убедиться, придет ли автобус и сядет ли ребенок, и была очевидцем этой ситуации. Наши дети часто шли на данный автобус без телефона, и в такой же ситуации было бы довольно грустно, если бы ребенок за 30 минут до начала уроков обнаружил себя на расстоянии 4 километров пешком от школы", — всерьез возмущена мать ситуацией.

Родительница отправила жалобу в волость, волость в свою очередь передала жалобу ATKO.

Ответ AS ATKO Grupp на просьбу о комментарии:

"По данным электронной системы мониторинга, 3 мая автобус на линии H3a проехал остановку "Брууклини", снизив скорость, точно в соответствии с расписанием в 8:25, не позже, как утверждается в переданном вами письме. Согласно объяснительной водителя автобуса, 3 мая 2019 года в 8:25 на остановке "Брууклини" не ожидало ни одного человека. Также обращаем внимание, что в случае, если человек приходит на остановку в то время, когда автобус уже выезжает с остановки, то водитель автобуса должен сосредоточиться на управлении автобусом и слежении за дорогой и может не заметить спешащего на остановку человека. Водитель автобуса заверил, что никогда не оставит ждущего на остановке человека, который хочет поехать на автобусе. Речь идет о водителе автобуса с многолетним опытом работы, о котором мы неоднократно получали от пассажиров положительную обратную связь в связи с его готовностью помочь и доброжелательным отношением".

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