28.03.2019, 14:31

Новые детали переговоров: закон о сожительстве не аннулируют, проекту Rail Baltic — быть, прямым президентским выборам — нет

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над вопросом русских школ - завеса тайны
rus.delfi.ee
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Новые детали переговоров: закон о сожительстве не аннулируют, проекту Rail Baltic — быть, прямым президентским выборам — нет
Priit Simson

Вчера поздно вечером коалиционные переговоры перешли в стадию компромиссов. По данным издания Eesti Ekspress, ситуация на данный момент следующая: закон о сожительстве аннулирован не будет, проекту Rail Baltic — быть, прямым президентским выборам — нет.

Согласится ли с компромиссами правление EKRE? — спрашивает издание.

Издание пишет, что по части народных инициатив, скорее всего, новая коалиция предоставит более широкие возможности, но такой революции в области прямой демократии, как в Швеции, конечно, ожидать не приходится. Вероятно, будет предложено что-то наподобие того, что если инициаторам удается собрать определенное количество подписей, то Рийгикогу должен рассмотреть данную тему в нескольких чтениях. Не исключено, что при помощи этой возможности EKRE удастся принести в Рийгикогу как вопрос закона о сожительстве, так и народного референдума.

Что касается политики гражданства, то останется действовать прежний порядок, за исключением некоторых нюансов.

По вопросу русских школ у издания информации нет.

Издание отмечает, что договоренность между лидерами партий — еще полдела. Теперь необходимо, чтобы все заключенные в узком кругу компромиссы нашли одобрение и у правления партий.

На следующей неделе соберется новый созыв Рийгикогу и нужно будет выбрать новое руководство. К этому времени необходимо иметь договоренность по части коалиционных вопросов, в том числе распределения министерских кресел.

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