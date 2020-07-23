Новую государственную гимназию в Пыхья-Таллинне построят к 2023 году

”Государственная гимназия необходима в Пыхья-Таллинне, так как новое учебное учреждение сократит нагрузку в школах нашего района, которые сейчас работают в две смены, и создаст больше возможностей для получения качественного образования в Пыхья-Таллинне. При этом важно, чтобы жители района участвовали в планировании нового учебного здания и его окрестностей, потому что только в сотрудничестве можно найти лучшее решение, подходящее для жителей Пыхья-Таллинна и будущих учеников гимназии”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

”Школа — это сердце каждого сообщества, работающее на благо местных жителей. Было важно встретиться 21 июля с горожанами, чьи пожелания, предложения и идеи сможем учесть при строительстве новой госгимназии, чтобы в итоге спроектированное признанными архитекторами новое учебное здание создавало синергию с окружающей средой”, — сказал руководитель отдела госимущества Министерства образования и науки Индрек Рийсаар. По его словам, участок на бульваре Кольде, 67а был выбран для одной из трех планируемых в Таллинне госгимназий благодаря хорошей инфраструктуре, подходящему размеру, наличию разрешения на строительство и природной среде. После проведения дополнительной дендрологической экспертизы, предложения горожан будут рассмотрены архитекторами, ландшафтными архитекторами и специалистами таллиннских департаментов. В эскиз будут внесены поправки, которые будет предложены местным жителям.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд добавил, что долгосрочный план развития города и конкретно Пыхья-Таллинна предусматривает при необходимости строительство новых муниципальных школ, для чего надо сохранить в резерве городские земли. ”Число жителей города и района растет, и мы должны быть готовы к созданию новых учебных мест”,- сказал Ярвелайд. ”Встреча прошла продуктивно и показала готовность сторон к конструктивному диалогу”, — отметил старейшина.

Уже в сентябре специалисты министерства и архитекторы здания обсудят с заинтересованными сторонами возможные коррективы в проекте в соответствии с пожеланиями жителей окрестных домов.