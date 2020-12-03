Нововведения в переписи населения: теперь можно указать две национальности и два родных языка

Руководимая министром народонаселения Рийной Солман рабочая группа подготовила дополнения к опросной анкете переписи населения 2021 года. Анкета дополнена по четырём разделам: постоянное место жительства и ведущие совместное домохозяйство группы людей, родной язык и национальность, новопоселенцы и репатрианты, а также жильё. Дополнения переданы Департаменту статистики, в сотрудничестве с которым будут доработаны и уже в начале будущего года испытаны на практике.

”Комбинированная перепись значительно снижает затраты времени на заполнение опросника, в то же время обеспечивая качество получаемых данных,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман. ”Успех переписи во многом зависит от вопросов анкеты, поэтому её проект был тщательно проанализирован и дополнен рабочей группой,” — добавила министр, подчеркнув, что целью дополнений является получение максимально точной и многосторонней информации, необходимой государственным учреждениям, учёным и обществу в целом.

Координатор работающий над анкетой группы, глава отдела народонаселения и семейной политики Министерства внутренних дел Леа Данилсон-Ярг подчеркнула, что разработанные дополнения учитывают точку зрения ряда министерств и департаментов, а также предложения социологов, лингвистов и демографов.

Дополнения к анкете касаются четырёх важных тем. Первая: реальное место постоянного проживания человека и живущие ведущие вместе с ним домашнее хозяйство люди. Ведь адрес, по которому зарегистрирован каждый пятый житель Эстонии, не совпадает с местом его фактического проживания. Теперь можно будет оценить точность данных регистра народонаселения, проверить надёжность методов ежегодной оценки численности населения и усовершенствовать их. Достоверные данные о месте жительства необходимы и для оценки регионального развития.

Второе дополнение касается родного языка и национальности. ”Эти данные регистров во многих случаях устарели, а по новопоселенцам их практически нет. Мы говорим тут о самоидентификации, так что достоверную информацию могут тут дать только сами люди,” — сказала Леа Данилсон-Ярг и добавила: ”Предложение также даёт возможность указывать до двух родных языков и национальностей, что важно прежде всего для детей родителей различного этнического происхождения. Это будет в Эстонии впервые, хотя в мировой практике не ново.”