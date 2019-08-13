13.08.2019, 20:50

Новостройка у Площади Свободы: на месте гамбургерной Söögiplats построят офисное здание

 (3)
rus.delfi.ee
EST
PUTKAD, KIOSKID JT VÄIKESED MÜÜGIKOHAD TALLINNAS
PUTKAD, KIOSKID JT VÄIKESED MÜÜGIKOHAD TALLINNASFoto: Arno Mikkor

Детальная планировка, предусматривающая строительство семиэтажного офисного здания на углу улицы Татари и бульвара Эстония, вскоре будет рассмотрена на заседании таллиннской мэрии, передает rus.err.ee.

Здание с пологой крышей будет располагать семью надземными и одним подземным этажом.

Чтобы здание не доминировало над исторической застройкой площади Вабадузе и бульвара Эстония, его высота не будет превышать высоты расположенного рядом здания Kawe Plaza.

В планировке также говорится о том, что со стороны бульвара Эстония будет высажен ряд европейских лип, а со стороны улицы Татари появится контейнерное озеленение.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: