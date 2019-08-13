Новостройка у Площади Свободы: на месте гамбургерной Söögiplats построят офисное здание

Здание с пологой крышей будет располагать семью надземными и одним подземным этажом.

Чтобы здание не доминировало над исторической застройкой площади Вабадузе и бульвара Эстония, его высота не будет превышать высоты расположенного рядом здания Kawe Plaza.

В планировке также говорится о том, что со стороны бульвара Эстония будет высажен ряд европейских лип, а со стороны улицы Татари появится контейнерное озеленение.