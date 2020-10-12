Новости Таллиннского зоопарка: шалунишки-верблюжата и вздорщики-пеликаны

Кусты шиповника уже побагровели, мягкая осень позволяет плодам созреть. По договоренности с кормовой кухней через ворота снуют поклажи c яблоками, кабачками и тыквами — дары от добрых людей. В ходе осенней подрезки веток были приведены в порядок и лиственные деревья.

Мускусные быки и другие поедатели побегов с удовольствием лакомятся дубовыми и ивовыми сучками.

Слоны наслаждаются богатым витаминами пищевым разнообразием: вечером быстренько несутся с улицы в дом, ибо знают: после душа их ждет сытный ужин из даров осени.

Верблюды, отрастившие густую и теплую шубку, лакомятся тыквой. Маленькие верблюжата, родившиеся весной, порой так шалят, что не дают ни своим матерям, ни иным членам стада вести себя так, как и подобает верблюду: степенно и спокойно.

Бойкие корсаки полностью перерыли свой загон туннелями и бороздами. Розовые и кудрявые пеликаны ругаются за право постоять на киле лодки — выброшенной на берег и перевернутой вверх дном.

Обитающие на Куллимяги хищные птицы, активные днем, — стервятники, степные орлы и беркуты — из-за более короткого светового дня стали активнее и даже весьма агрессивными по отношению к персоналу, а также начали выстраивать гнезда.

В прошлую субботу в клюв ястреба угодила последняя гага зоопарка.

Был обновлен и террариум больших гекконов токи, что находится в Тропическом доме. Сурикаты познакомились с кожей анаконды. Рыси послушали рык бурого медведя и кудахтанье домашних кур. Шимпанзе выдали огромный пустой картонный ящик. Особенно им заинтересовался Квинчи: он за ручки отнес его на высокую полку и забрался в него. Потом же сплюснул его по линиям сгиба — и снова расправил.

К носорогу Кигоме в четверг завезли новую подстилку: он ходил с важным видом, вытягивая лапы, скреб гравий, чесал рога, надзирал за самками соседнего загона и всячески давал понять: он — хозяин этой территории, и все под контролем.

Серый журавль временно гулял по лугу кихнуских овец, пока сотрудники зоопарка подрезали кусты на его территории, а добровольцы Swedbank все это сгребали.