Новости Таллиннского зоопарка: рассказы сотрудников, новый комплекс для норок и множество другого интересного

Черные лебеди — обитатели южного полушария родом из Австралии — ныне стали активнее и, плескаясь на птичьих прудах, с усердием начищают оперение. Парочка черных лебедей положили друг на друга глаз и строят планы по гнездованию.

В сентябре по субботам можно послушать рассказы сотрудников зоопарка. В полдень — об индийских дикобразах, затем — о енотах-полоскунах. Можно будет увидеть, как их кормят и обогащают их среду обитания.

Китайская глициния, тянущаяся над входом в Тропический дом, отрастила длинные стручки, но одно соцветие еще тянется к небу. В загоне, еще ”забрызганном” солнечными пятнами, гуанако щиплют траву. На птичьих прудах блуждают бараны кихнуской породы, за лето отрастившие приличную шерстяную шубу. В загон к овцебыкам временами наведывается вольная косуля.

Строительство нового комплекса для норок, пять коридоров которого расходятся, словно лучи, завершено, и туда заселили обитателей. Комплекс находится при Центре исследований защиты видов. На этой неделе специалисты центра представили новинку и другим сотрудникам зоопарка и рассказали о возможностях комплекса для сохранения и разведения этого мелкого хищника, находящегося под угрозой исчезновения.

В начале учебного года у специалистов по экологическому образованию работы невпроворот: помимо плановых программ активного обучения в рамках формального образования, надо вернуться и к тем, что были отменены весной ввиду чрезвычайного положения.

В альпинарии же — плановое подрезание копыт козлиным.

Помимо прочего, зоопарк и этот мир покинули две выдающихся особи. В июле пришлось усыпить пожилую 35-летнюю самку филина обыкновенного по имени Алла. За короткий промежуток времени она дважды сломала ножную кость. Алла родилась в зоопарке Ростова-на-Дону и в полугодовалом возрасте была привезена в Таллинн. Эта ночная хищная птица дала жизнь семерым птенцам и последние годы провела со своим давним сожителем — 20-летним филином Филиппом. В середине августа ушла в мир иной и самка амурского горала — 14-летняя Габриэла. Она родилась в Таллиннском зоопарке и была здесь последним представителем своего вида. Амурского горала — бесстрашного остророгого борца и невероятно умелого скалолаза — теперь можно увидеть лишь в столице Южной Кореи Сеуле, да и там — лишь трех особей.