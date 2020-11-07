Новости Таллиннского зоопарка: отъезд медведя Арона во Францию и День совы

В День отца, 7 ноября, зоопарк приглашает погулять по Куллимяги и принять участие в Дне совы. Подробности — тут.

Белый медведь Арон успешно добрался до своего нового места жительства — во французский зоопарк Ла-Флеше. Он был помещен в ящик для транспортировки утром вторника, 30 часов провел в дороге и к вечеру среды прибыл на место. Чувствует он себя хорошо, кушает и знакомится с новым персоналом, с новым окружением и запахами.

В скором времени белый медведь Распи, полное имя Распутин, прибудет к Фрийде из Yorkshire Wildlife Park, что в Англии. Распи родился 19 ноября 2007 года в Московском зоопарке, жил в Германии и во Франции, теперь же назначен сожителем к нашей Фрийде.

Ноябрь — самое темное время года, и обстановка в зоопарке остается вполне себе суровой: сотрудники заметили, что именно поздней осенью вольно живущие хищники оповадились атаковать подопечных зоопарка. И даже самые опытные работники не могли предвидеть подобного. В среду утром в общем загоне для гуанако и нанду были найдены останки самки нанду. Она недолго боролась и была повержена. По-видимому, она спросонья стала добычей умелой и бесстрашной лисицы.

В четверг окончилась земная жизнь пожилого марабу — последнего представителя своего вида в Таллиннском зоопарке. 35 лет назад, в феврале, в Таллиннский зоопарк из советского центра распределения по зоопаркам при Зоо-объединении был привезен самец марабу. Его назвали Гоблин — за тот еще характер! В целом кроткий и спокойный родственник аиста, он мог своим большим клювом больно клюнуть работников, если они, по мнению Гоблина, неправильно себя вели. Особенно, когда птицы еще жили вдвоем (его сожительница скончалась в 2015 году) и время от времени пытались высидеть кладку.

По нынешним планам, в коллекции зоопарка марабу появятся вновь, однако, сначала надо создать для них приличные условия.

Сотрудники зоопарка собирают и запасают опавшую листву. Она пойдет животным — как на корм, для развлечений и шебуршания, так и для утепления теплицы на время зимних холодов.